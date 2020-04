Weekmarkten weer beperkt toegestaan op Goeree-Overflakkee

Wel moeten de markten zo ingericht worden dat bezoekers 1,5 meter afstand kunnen houden. Ook zullen boa's in de gaten houden of de coronamaatregelen worden opgevolgd.

De markten werden in maart verboden om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. "Door het hoge aantal besmettingen op Goeree-Overflakkee was en is het noodzakelijk om dergelijke ingrijpende beslissingen te nemen. De volksgezondheid is daarbij mijn eerste prioriteit", zegt burgemeester Grootenboer.

Die maatregel kan volgens haar nu worden versoepeld, omdat het aantal ziekenhuisopnames afneemt. "In mijn overweging heb ik meegenomen dat we in de afgelopen weken zagen dat onze inwoners zich goed houden aan de getroffen maatregelen. Ook landelijk lijken we op de goede weg, met een daling van het aantal ziekenhuisopnames als gevolg. De situatie van nu maakt dat ik ten aanzien van weekmarkten een andere afweging kan maken", zegt Grootenboer.

De burgemeester waarschuwt wel dat ze op haar besluit kan terugkomen, als blijkt dat het toestaan van de weekmarkten een te groot en oncontroleerbaar aantal bezoekers trekt. "Ik hoop dat het zover niet komt. Ik vertrouw erop dat de marktondernemers en de bezoekers aan de weekmarkten hun verantwoordelijkheid nemen. Alleen als we dit samen doen, is het mogelijk om stap voor stap naar de normale situatie te groeien."

