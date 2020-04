Stroopwafel Wim: 'Voor het laatst naar de kapper in 1969'

Wim Kerkhof op zijn balkon in Vlaardingen Ambacht: 'Green, Green Grass of Home'

The Amazing Stroopwafels zitten momenteel, net als nagenoeg alle andere artiesten, zonder werk. Alle optredens van de muzikale kornuiten uit Vlaardingen en omstreken zijn geschrapt. "Vanaf begin maart is het geleidelijk helemaal droog gevallen. Dan maar thuis muziek maken", zegt de langharige frontman.

Of het Wim Kerkhof ook is opgevallen dat er door zijn woonplaats Vlaardingen ineens dubbelgangers lopen? "Laatst stond ik op de website Dumpert. Daar reageerden veel jongeren die mij niet kennen met termen als 'ouwe langharige hippy', 'werkschuwtuig' en 'coronakapsel', lacht Wim. "Ze dachten dat ik niet naar de kapper was geweest sinds maart. Het is sinds maart 1969, mensen", buldert Wim het uit.

Toeters en bellen

Sinds een paar weken plaatst Wim dagelijks liedjes van de 'Stroopwafels' op zijn Facebook. "Sommige liedjes kun je niet alleen doen. Het is allemaal uitgekleed. Zonder toeters en bellen. Met Arie en Rien (de andere bandleden, red.) erbij klinkt het allemaal veel mooier."

"Sommige liedjes moeten écht meerstemmig, zoals 'Oude Maasweg' en 'Ik ga naar Frankrijk'", vertelt Wim. 'Stroopwafel' Rien de Bruin is speciaal vanuit zijn woonplaats Alkmaar naar Vlaardingen gekomen om alvast enkele liedjes gezamenlijk op te nemen. Plaats van handeling: het balkon van Wim en zijn vriendin in Vlaardingen.

Wim doseert de decibellen in de open lucht. "Voor je het weet gaan zij met gettoblasters mij eens eventjes een koekje van eigen deeg geven. Het klinkt namelijk flink door hierachter."

Nadat Wim en Rien wat bekende klanken spelen, klinkt applaus uit de buurt. Verdekt opgestelde buren genieten van hun bekende buurman. "We gaan door tot de muzikale lockdown voorbij is. En dat kan nog wel eens heel lang gaan duren. Maar wij hebben heel veel liedjes gemaakt, ongeveer een jaar liedjes", lacht Wim. "Dus dan gaan we ook nog nieuwe nummers maken!", roept Wim lachend. "Eindelijk", voegt de bescheiden Rien toe.

Petrochemielucht

Wim is ook een bekende wereldreiziger. Slechts stempels van een handvol landen ontbreken er in zijn paspoort. Ook dat gaat nu niet. "Maar het zit ook in de kleine dingen nu", zegt Wim. "Ik ga nu vaak binnendoor als ik ergens heen moet. In het klein kun je ook reizen."

Rien heeft er zojuist een autorit vanuit Alkmaar opzitten. Normaliter kan hij op zijn reukzin navigeren, de Vlaardingse petrochemielucht is onmiskenbaar. "Het is puur toeval dat ik hier op tijd was, want ik heb een slecht oriëntatievermogen." Wim klopt op zijn staande bas en zet in: "We gaan naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug..."

De balkon-sessies van Wim Kerkhof zijn te volgen via 'The Amazing Stroopwafels' op Facebook.

Lees meer