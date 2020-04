Oplichter 'verhuurt' huis van woningcorporatie via Marktplaats en casht duizenden euro's

Een huis huren via Marktplaats? Dat doet de 27-jarige Gabriƫlle uit Barendrecht nooit meer. Ze gaat in op een advertentie, bezichtigt een huis aan de Verlaatstraat in Rotterdam-Overschie, tekent een contract en betaalt 1400 euro voor de borg en eerste maand huur. Maar de sleutels? Die krijgt ze niet. Opgelicht. En ze is niet de enige.

Volgens Gabriëlle - moeder van één, 33 weken zwanger van de tweede - gaat de zogenaamde verhuurder slim te werk. Aangezien de Barendrechtse haar particuliere huurwoning binnenkort uit moet, is ze dringend op zoek naar wat nieuws.

'Woning te huur'

Woningcorporaties en huurwebsites bieden geen uitkomst, tot ze vorige week de bewuste advertentie tegenkomt op Marktplaats: 'Woning te huur'. Met daarachter de Poolse vertaling: 'Dom do wynajęcia'.

Gabriëlle ziet dat de betreffende verhuurder anderhalf jaar lid is van Marktplaats. De enige recensie op zijn pagina is positief. "Daar lette ik ook wel op", legt ze uit.

Ze maakt een afspraak en gaat een week geleden kijken, samen met haar broer. Entree via de achterdeur. De staat van het huis is slecht, maar de verhuurder zegt het op te knappen voor zij erin trekt. Prima, denkt Gabriëlle. Zelf zou de man die zegt eigenaar te zijn van het pand inmiddels bij zijn vriendin en drie kinderen wonen, waardoor dit huis aan de Verlaatstraat te huur staat.

"Ik zit heel erg in nood, vandaar dat ik alle opties aan het bekijken was. Ik kwam de advertentie tegen (die op 15 april is geplaatst en nog altijd online staat, red.) en dacht geluk te hebben, maar blijkbaar niet. Hij zei ook dat er al meerdere mensen waren komen kijken. "

Na de bezichtiging beslist ze meteen: ja, dit wil ik huren. "Als hij zegt: 'ik knap het op en je kan er zo snel mogelijk in'. Tuurlijk, waarom niet? Het contract zag er netjes uit, alle informatie stond erin. Ik heb direct 700 euro voor de borg en 700 euro voor de eerste maand huur overgemaakt naar het rekeningnummer dat ook op het contract stond."

Tekst gaat verder onder de foto



Fraude-afdeling

Compleet in de veronderstelling dat ze binnenkort naar Rotterdam-Overschie kan verhuizen, wordt Gabriëlle vrijdag gebeld door een onbekend nummer. Ze neemt niet op. "Later kreeg ik een sms van ING, dat er een bericht in Mijn ING klaarstond. Daarin werd gevraagd of ik dat ene nummer wilde terugbellen in verband met fraude."

Gabriëlle vertrouwt dit niet direct en belt eerst naar het algemene nummer van de bank. Daar wordt ze inderdaad doorverwezen naar de fraude-afdeling. "Ik kreeg een meneer aan de telefoon en die zei: we hebben ook iemand anders die datzelfde bedrag op dat rekeningnummer gestort heeft, we vertrouwen het niet." Zijn advies? Check of het huis écht leeg staat, of dat het misschien van een woningcorporatie is.

Huis van Woonstad

Niet veel later ontdekt ze dat het een huurwoning van woningcorporatie Woonstad is. Het pand staat leeg, omdat het gerenoveerd moet worden en pas daarna weer in de verhuur gaat, vertelt een woordvoerder van Woonstad. Volgens hem is Gabriëlle helaas niet de enige die in de oplichtingspraktijken is getrapt. Dat wordt bevestigd door een telefoontje naar de redactie van Rijnmond, waarin iemand aangeeft ook geld te hebben overgemaakt voor hetzelfde huis. "We hebben inmiddels van omwonenden gehoord dat al zeker tien mensen het pand hebben bezichtigd", zegt de woordvoerder.

De 'verhuurder' heeft geweten dat het pand leeg staat. Het slot in de achterdeur is door hem vervangen voor een nieuw exemplaar. Als Gabriëlle terugdenkt aan de bezichtiging, vindt ze het inderdaad opvallend dat ze via de achterdeur moest en de voordeur niet op slot gedaan kon worden.

Aangifte

Ze heeft inmiddels de politie ingeschakeld en kan volgende week aangifte doen. Of ze haar geld ooit nog terugziet? "Ik ben bang van niet. Het is nu afwachten. Ik huur in ieder geval nooit meer iets via Marktplaats, dat is zeker."

Woonstad heeft het slot zodra deze fraudezaak bekend werd, weer veranderd en heeft posters opgehangen om mensen duidelijk te maken dat het om een huurwoning van de woningcorporatie gaat. Ook heeft Woonstad net als Gabriëlle contact opgenomen met de politie. De advertentie staat namelijk nog altijd op Marktplaats en is zaterdagmiddag al ruim achthonderd keer bekeken. De politie kan echter pas actie ondernemen als de aangifte ook binnen is, legt een woordvoerder van de politie uit.

Hoeveel mensen ook daadwerkelijk geld hebben overgemaakt, is niet bekend. De politie weet wel dat dit soort praktijken helaas vaker voorkomen. De woordvoerder waarschuwt: "Men maakt gebruik van de krapte op de woningmarkt. Dat kan leiden tot criminaliteit. Zorg dat je het goed verifieert, voor je op die manier een huis huurt. Bij twijfel, neem contact op met de politie."

Geen gehoor

We hebben geprobeerd contact te krijgen met de man die zich de verhuurder noemt, maar dat is niet gelukt. Ook Gabriëlle krijgt de spookverhuurder niet meer te pakken.