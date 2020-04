Met je auto door de drive-thru voor koek en cake

Bakkerij Koekela heeft tijdens de coronacrisis een creatieve manier bedacht om het hoofd boven water te houden. Bij de bakkerij in Schiedam kon je zaterdag naar de drive-thru en je kofferbak vullen met koek en cake. Een daverend succes: een flink aantal auto's stond in de rij voor wat lekkers.

Het was de derde zaterdag dat zoetekauwen uit de regio gebruik konden maken van de drive-thru. Het kopen van de lekkernijen ging vanwege de coronamaatregelen anders dan gewoonlijk. Zo was er alleen een selectie uit het assortiment beschikbaar, werden taarten vanuit de diepvries geleverd en kon er alleen met pin worden betaald.

Koekela laat op hun Facebookpagina weten dat zij zich in de drive-thru aan de regels houden en daar ook op controleren. Zo waarschuwden zij vooraf klanten om met niet meer dan twee mensen in één auto naar de bakkerij te komen. Daarnaast plaatsen de medewerkers van Koekela zelf de bestelling in de kofferbak.

Het concept van een drive-thru is ook opgepikt door andere ondernemers in de regio. Zo is marktkoopman Kees uit de Hoeksche Waard een aardappel drive-in gestart op z'n erf en bedachten studenten Markt010, waarbij online verse producten van de markt besteld kunnen worden die mensen vervolgens ophalen in de loods van roeivereniging Skadi.