Bekende Dordtenaren vastgelegd in muurschildering

Aan de achterkant van de Grotekersbuurt in Dordrecht zijn twee schilders druk bezig met een muurschildering waarop de gebroeders De Witt, Ary Scheffer, Ferdinand Bol en Albert Cuyp te zien zijn. Het kunstwerk is net te zien vanaf de Lombardbrug.

“In het kader van 800 jaar Dordrecht willen we iets specifieks van Dordtenaren op de muur zetten, vandaar dit idee”, vertelt bewoner Bill Hermsen aan RTV Dordrecht. “Het is ook leuk voor de toeristen die hier ieder uur langs varen in de rondvaartboot."

De schilders geven aan dat de muurschildering naar verwachting dinsdag af is. Bewoner Bill vertelt aan RTV Dordrecht dat het kunstwerk minimaal het hele jaar te zien zal zijn. "De bedoeling is langer. Het hangt er een beetje vanaf hoe de kleuren zich zullen ontwikkelen. Het is te hopen dat de kleuren mooi blijven."