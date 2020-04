Rotterdamse boekhandelaar brengt op de fiets boeken rond

Kleine ondernemers hebben het zwaar tijdens de coronacrisis. Bij boekhandel v/h Van Gennep, een begrip in Rotterdam, proberen ze er het beste van te maken. De winkel is nog steeds open, weliswaar met wat aanpassingen en ze hebben een COVID-voordeurservice: medewerker John van Tiggelen brengt op de fiets boeken bij je thuis.

Het is een stuk rustiger in de stad en dat merken ze bij de boekhandel, maar Monique van Oosterhout heeft er vertrouwen in dat zij de crisis gaan overleven. "Ik ben een heel optimistisch meisje en wij hebben ook een ontzettende lieve, hartverwarmende, trouwe klantenkring die nu extra boeken komen kopen voor later en om ons nu te steunen. En veel mensen die online bestellen. Veel mensen combineren het met hun blokje om", vertelt Monique.

Bij de boekhandel zijn de nodige maatregelen genomen om toch open te kunnen zijn. Zo mogen er maximaal drie klanten tegelijkertijd de winkel in en liggen er handschoenen op de toonbank voor mensen die door de boeken willen bladeren.

Kookboeken en dikke romans blijken tijdens de coronacrisis in trek te zijn. "Mensen willen echt wegduiken in het boek", licht John toe. De bestseller op het moment is een opmerkelijke titel: "De Pest van Albert Camus, dat gaat over een pandemie", vertelt John.

Zin gekregen om te lezen? Bekijk hieronder de quarantaine-leestips van Monique.