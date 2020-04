Drive-thru in opkomst: vanuit de auto een rondje (horeca)ondernemers uit de regio

De auto wordt een steeds belangrijker vervoermiddel in tijden van corona. Dat dachten ondernemers van het Industriegebouw aan de Goudsesingel in Rotterdam-Centrum ook. Ze hebben namelijk in het weekend een drive-thru van de leveranciersingang gemaakt.

Bezoekers kunnen vanuit de veiligheid van hun auto een bezoek brengen aan ondernemers uit de regio die in de leveranciersingang standjes hebben staan. De ochtend staat in het teken van ontbijt en 's avonds gaat de barbecue aan.

Chef Job Pattinasarany heeft speciaal voor deze gelegenheid een barbecuemenu samengesteld. Hij is freelance (tv)-kok en heeft zijn klussen zien teruglopen. Door de crisis is hij creatief moeten omgaan met werk. Dat heeft geresulteerd in een bezorgservice en nu een stand in de drive-thru.

"Dit is de definitie van saamhorigheid onder horecaondernemers. De eigenaren van deze locatie stellen dit open voor mij om pieken te verdienen."

Tjeerd Hendriks van ontbijt en lunchtent By Jarmusch is de bedenker van de drive-thru en heeft Job uitgenodigd. "Op een moment als dit moet je met Rotterdammers gaan samenwerken." Hij gaat ervan uit dat zijn zaak in de maand mei nog steeds gesloten is en dat biedt dus de mogelijkheid om de drive-thru te openen.