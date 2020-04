Op pad met wijkverpleegkundige Maudy in coronatijd

In gesprek metwijkverpleegkundige Maudy Lisnet

Op pad met wijkverpleegkundige in coronatijd

"Hoe gaat het met u?", vraagt wijkverpleegkundige Maudy Lisnet aan een oudere dame in Bospolder. "U kunt gewoon een afspraak maken voor thuiszorg! Net zoals normaal!" Het zijn roerige tijden voor Maudy en al haar thuiszorgcollega's in het veld. "Soms heb je een gevoel van wanhoop en soms denk je: we doen het toch maar allemaal met elkaar."

Het werk voor de thuiszorg in onze regio gaat door, ondanks het coronavirus. Toch is het werk in alle opzichten anders dan normaal. De thuiszorgmedewerkers zien lang niet meer alle cliënten die ze normaal bezoeken. Mensen hebben afspraken afgezegd. "Uit angst", vermoedt Lisnet. "Die mensen worden dan verzorgd door familie en dergelijke."

En dat is moeilijk voor coördinerend wijkverpleegkundige Maudy en haar collega's. Ze willen graag een vinger aan de pols houden om te weten hoe het met de mensen gaat.

Verbondenheid

Collega's van verschillende organisaties hebben contact met elkaar. Om te overleggen en elkaar hulp te bieden. Een van de veel besproken punten is het gebrek aan beschermingsmiddelen. Veel thuiszorgmedewerkers werken in de meeste gevallen zonder mondkapje, zoals moet volgens de RIVM-richtlijn. Maar 1,5 meter afstand houden, is onmogelijk.

"Je kan niet zeggen: 'werk met een 1,5 meter cultuur'. Dat kan niet", vertelt Lisnet. "Je kan mensen niet op 1,5 meter wassen, medicijnen geven of een injecteren."

Corona

Voor het werken bij besmette cliënten zijn er wel hulpmiddelen beschikbaar. "Als er een corona-geval uitbreekt, dan hebben we beschermingsmiddelen. Maar het gaat mij om het feit dat de dames die nu in de wijk lopen onbeschermd hun werk doen."

En dat kan beter, denk Lisnet. "In het begin was ik er wat nonchalant mee. Maar ik merk dat ik daar nu wel behoefte aan heb."