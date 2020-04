Stadsarchief over Coronacollectie: 'Wat er nu gebeurt, is nog nooit eerder gebeurd'

De impact van de coronacrisis in verschillende beelden: veel afgesloten ruimtes, rijen voor de supermarkt en andere manieren van contact maken. Het Stadsarchief Rotterdam is daarom een Coronacollectie aan het aanleggen, zodat deze beelden uit deze bijzondere tijd bewaard blijven.

Iedereen kan foto's, video's en documenten naar het Stadsarchief Rotterdam sturen. De eerste zeventig inzendingen zijn al binnen. Die zijn heel waardevol voor het archief, zegt stadsarchivaris Jantje Steenhuis.

"De bedoeling is dat dit materiaal wordt hergebruikt", legt Steenhuis uit. "Dat we kunnen terugkijken op wat er is gebeurd, wat deze periode heeft betekend en hoe we ermee zijn omgegaan."

Scharnierpunt

De samenleving zit momenteel in een scharnierpunt, vindt Steenhuis. "Wat er nu plaatsvindt, is er nog nooit gebeurd. We schrijven bij wijze van spreken geschiedenis. Dat willen we vastleggen." Het Stadsarchief Rotterdam wil hiermee documenteren hoe we met de coronacrisis zijn omgegaan.

Beelden variëren van een kraampje waar alleen handgel te koop is tot leraren die op creatieve wijze laten weten dat zij hun kinderen missen. Ook de rij voor de coffeeshop ontbreekt niet.

Steenhuis krijgt bij het Stadsarchief Rotterdam veel beelden uit de buitenruimte. Zij is vooral benieuwd naar foto's en video's in de binnenruimte. "Maar hoe gaat het in bedrijven die toch doorgaan? Of in kerken?", somt Steenhuis op. "We willen weten hoe het daar gaat."

