Drie hardrijders verliezen rijbewijs na politiecontroles op A16 en A4

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag drie rijbewijzen ingenomen op de A16 bij Hendrik-Ido-Ambacht en op de A4. Vanwege werkzaamheden is de toegestane snelheid op de A16 's nachts tijdelijk zeventig kilometer per uur.

Een 48-jarige man uit Zwijndrecht werd op de A16 gepakt omdat hij met een snelheid reed van 150 kilometer, 80 kilometer te hard reed.

Niet veel later reed een 24-jarige Rotterdammer met 125 kilometer per uur voorbij aan de agenten. Omdat hij 55 kilometer te hard reed, raakte ook hij zijn rijbewijs kwijt. Het is niet de eerste keer dat hij op deze locatie in de fout ging. In juli 2017 reed hij op dezelfde weg nog 79 kilometer te hard.

Ook op de A4 ging een man in overtreding. Vanwege werkzaamheden mag ook daar niet de normale snelheid gereden worden. De 31-jarige man uit De Lier reed 56 kilometer per uur te had.