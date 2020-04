Dit zijn de evenementen op Koningsdag: online bingo en dansen op balkon

Waar moet je nu naartoe gaan, nu door de coronamaatregelen vrijwel alles is afgelast? Simpel. Voor de leukste evenementen voor Woningsdag (het alternatief voor Koningsdag) hoef je niet eens je huis uit. Van online bingo tot een livestream feestje of langsrijdende dj's.

In heel Nederland worden om 9.45 uur de klokken geluid en om 10.00 uur zingen we samen het Wilhelmus. Ook heeft de landelijke Oranjebond muzikanten en artiesten opgeroepen tussen 15.00 en 16.00 uur op te treden bij ouderen. Daarna om 16.00 uur heffen we allemaal het glas op de koning. Om 19.00 uur is er bij de NOS een samenvatting te zien van alles wat er in het land is gedaan maandag.

Ook in Rotterdam zijn verschillende bedrijven die evenementen organiseren. Of wijkinitatieven die ontstaan. Hieronder een overzicht

Online bingo en verkleedavond bij Weelde

De medewerkers van restaurant Weelde aan de Marconistraat in Nieuws-Mathenesse in Rotterdam houden tijdens Koningsnacht op zondag een online spelletjes- en verkleedavond. Via de Facebookpagina van Weelde kun je Bingo spelen of gewoon meekijken.

BalKoningsdag door Drive By

Dansen op je balkon terwilj Rotterdamse dj's hitjes draaien vanuit een langsrijdende bus van Drive By disco. Het kan op koningsdag. Niet alleen probeert Drive By op deze manier de mensen te vermaken. Er kan ook gedoneerd worden aan de voedselbank.

Doe-het-zelf Oranjebitter

Omdat het Oranjebitter festival dit jaar live niet doorgaat, is er in de middag een livestream. Het festival, dat ieder jaar in het Roel Langerakpark in Rotterdam plaatsvindt, kun je nu in huis halen. De organisatie heeft namelijk een speciaal doe-het-zelf-pakket samengesteld. Ook wordt online Stay Safe Bingo gespeeld.

Online vrijmarkt

Heb je je hele kelder, schuur of berging vol gespaard afgelopen jaar. En kun je je verzameling nu niet kwijt op de vrijmarkt? Geen zorgen. Omroep OPEN Rotterdam organiseert tussen 11.45 en 13.00 uur op Facebook een online vrijmarkt.

Woningsdag in Crooswijk

In Rotterdam-Crooswijk kunnen kinderen een tas ophalen met knutselbenodigdheden om hun eigen fiets te versieren. De mooist versierde fiets wint een prijs. Voor ouderen geeft The Funk Sweep een jazzconcert voor ouderen. De ouderen in verzorgingshuizen Hoppesteyn en Rubroek krijgen tompoezen uitgedeeld van een lokale bakker. Dit alles wordt georganiseerd door Stichting Crooswijk, Jazz in Crooswijk en bakkerij RIF.

Swingen in Bergpolder

Jolly Booth regelt een solent disco bij drie woonblokken in Rotterdam-Bergpolder. Verschillende dj's en een misterieuze gast komen langs. Vanuit tuinen en balkonen kunnen bewoners swingen met een koptelefoon op.

Rotterdamse quiz

Weet jij alles over Rotterdam? Dan kun je tijdens Koningsdag meedoen met de Make it Happen quiz van Around010. Meer info via de website van het initiatief dat je graag kennis laat maken met onze stad.

Koninklijk bezoek terugkijken

VVV Dordrecht zendt maandag via het bezoek van de Koninklijke familie aan Dordrecht in 2015 uit. De uitzending is om 10:00 uur te bekijken op de Facebookpagina van VVV Dordrecht. Op YouTube is ook het bezoek van toenmalig Koningin Beatrix in 1992 aan Rotterdam terug te kijken.