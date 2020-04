HET OPKAMERTJE 655 & 656 - 19 april 2020

EERSTE UUR

TWEEDE WERELDOORLOG

1. Cimetière – Jenny Arean

2. Het boemeltje van Purmerend – The Ramblers & Marcel Thielemans

3. Zonnig Madeira – Orkest Dick Willebrandts & Jan de Vries

4. Roos van Honolulu – De Kilima Hawaiians

5. Als op Capri – The Ramblers & Marcel Thielemans

CORONA

6. Alles komt weer goed – Ed Struijlaart

7. Corona, Corona, Corona – De Gemene Deler

8. We kunnen nergens meer heen - Lucas de Peinder

9. Zing dan – Jenny Arean

CURIEUZE COVERS

10. Our day will come – The Earls

11. Something – Pomplamoose

12. Quincy – Hella Holland

13. En toen – Willem Nijholt



TWEEDE WERELDOORLOG

14. Skyliner – The Skymasters

15. Lili Marleen – Marlène Dietrich

TWEEDE UUR



RECLAME

1. Ga toch mee naar die hippe hippe leeszaal – Robert Kreis

2. De Zakenman – Jules de Corte (Deno Shirts Nylfrance)

3. Mai oui ... Paris – Deno Shirts Nylfrance

4. Veneta tapijt ’n plaatje – Max Tailleur

5. Le Winston – The Nilsmen



COWBOYS

6. I’m a poor lonesome cowboy – Pat Woods

7. I’m a poor lonesome cowboy – Gerard Cox

8. Paf, paf, Lucky Luke – Edwin Rutten

9. Geef mij m’n paard en m’n lasso – Oebele

10. Rode ballonnen, witte balonnen – Martin Brozius (Oebele)



SPRAAK

11. Het lijkt me juist wel veilig op dat dak – Tom America

12. A conversation in Welsh

13. Engels van 500 jaar geleden (site Encurious)

14. Tot zoens - Remco Campert