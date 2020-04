Bosschaart over niet-promotie van Cambuur: 'KNVB is niet consequent'

Pascal Bosschaart, assistent-trainer van SC Cambuur, is niet blij met de beslissing van de KNVB om geen promotie en degradatie toe te passen in de eredivisie en eerste divisie. De Rotterdammer stond voor de coronacrisis met zijn ploeg ruim aan kop in de eerste divisie, maar mag desondanks niet promoveren. "Dit zal nog wel een staartje krijgen, denk ik", vermoedt Bosschaart.

Cambuur beleefde een topseizoen. De ploeg uit Leeuwarden stond elf punten los van FC Volendam. Dat team bivakkeerde op de derde plaats en had daarmee nacompetitie moeten spelen.

Bosschaart vindt dat er veel dingen fout zijn gegaan. Dat had volgens hem niet gehoeven. "Als de KNVB duidelijk was geweest en een aantal weken geleden gezegd zou hebben dat die een plan zou hebben en doen, dan zou je vrede ermee moeten hebben."

'KNVB is niet consequent'

De KNVB hield donderdagavond nog een peiling onder de voetbalclubs of de promotie/degradatie-regeling toegepast zouden moeten worden. Die viel gunstig uit voor Cambuur, want de meerderheid van de clubs was vóór het toepassen van promotie en degradatie in de eredivisie en eerste divisie.

Maar de beslissing viel negatief uit voor Cambuur en Bosschaart. Dat zorgde voor frustraties bij de voormalige speler van Feyenoord.



"Het gaat me niet om het degraderen van ADO Den Haag en RKC Waalwijk. De KNVB had makkelijk kunnen zeggen dat er twintig clubs in de eredivisie hadden gekund en dat de eerstedivisieclubs met geld gecompenseerd zouden kunnen worden", vindt Bosschaart.



"Als je volgens de UEFA-richtlijnen de bovenste plekken op nota bene doelsaldo verdeelt en je de Keuken Kampioen Divisie laat schieten, dan ben je niet consequent", is de mening van Bosschaart.

Beerput

Als het aan Bosschaart had gelegen, dan had de KNVB aan de stemming van de clubs moeten houden. "De beerput gaat nu open. Mensen binnen de KNVB gaan dingen lekken. De komende dagen zullen dingen naar buiten komen waar je geen weet van hebt."

Cambuur gaat juridische stappen ondernemen. Desondanks blijft Bosschaart bij de club uit Leeuwarden: "Maar het is jammer dat we ons niet onze kunsten mogen vertonen op het hoogste niveau."

Luister hierboven naar het volledige interview van presentator Peter van Drunen met SC Cambuur-assistent Pascal Bosschaart.