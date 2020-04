Sprinkhanenplagen, overstromingen en corona maken vrijwilligerswerk in Kenia moeilijk

Het Sorsurwo Fonds uit Rotterdam financiert en organiseert projecten voor weeskinderen in Kenia. Maar dit werk verkeert in zwaar weer. Niet alleen de coronacrisis, maar ook overstromingen en sprinkhanenplagen zorgen voor moeilijkheden.

Dorcas Jeruto legt bij Radio Rijnmond uit wat het fonds doet: "Wij hebben een drinkwaterproject en we bouwen een slaapzaal voor weeskinderen."

Ook zamelt het fonds speelgoed uit Rotterdam in. Dat wordt naar Kenia gebracht. "LEGO, Engelse lesboeken en knutselspullen sturen we op. Dit bevordert de creativiteit van de kinderen. We leren ze hoe ze met dit speelgoed spelen."

Enorme zwermen

Het vrijwilligerswerk gaat de laatste paar maanden niet zo soepel als normaal. "Er is nu een sprinkhanenplaag gaande in Kenia en ons project wordt niet gespaard. De dieren vliegen in enorme zwermen en eten alles kaal."

Dorcas is in februari nog in Kenia geweest. Zij zag daar met haar eigen ogen hoe het eraan toegaat. "Een zwerm bestaat uit tientallen miljoenen sprinkhanen. Die eten samen op een dag net zo veel als 2500 mensen."

De projecten van Sorsurwo zijn vooral op het platteland waar de Kenianen niet veel geld hebben. "Het regenseizoen is nu gaande in Kenia, dus er zijn overstromingen. En de sprinkhanen broeden nu, tijdens de oogst. In juni zullen er nieuwe sprinkhanenplagen komen. Dit zal leiden tot hongersnood."

Modderstromen

Bovenop de sprinkhanenplaag, kampen de Kenianen met modderstromen door de grote hoeveelheden regen. "Een school is weggeveegd. Er waren 28 doden en vijftien kinderen zijn nog vermist. Dat is vreselijk", zegt Jeruto.

Tot nu toe is er in Kenia pas één sterfgeval bekend door het coronavirus. Maar geld voor mondkapjes en bescherming is er niet. "Eén euro vijftig voor een mondkapje is veel geld in Kenia. Daarvoor kan ook eten worden gekocht."

Om de Kenianen te helpen, zamelt het Sorsurwo Fonds geld in. "We streven nu naar 36.500 euro om het getroffen dorp helpen. Een voedselpakket voor een gezin van zes personen kost honderd euro per maand."

