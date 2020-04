Kijk hier terug: de herdenking van de Holocaust

Ook dit jaar is in de Rotterdamse Laurenskerk de Holocaust herdacht

Zes miljoen. Het is niet te bevatten hoeveel mensen dat zijn. Zes miljoen Joden zijn in de Tweede wereldoorlog op verschrikkelijke wijze omgebracht. Omdat dit nooit mag worden vergeten is er sinds 35 jaar op 21 april wereldwijd de Jom Hasjoa, de herdenking van de Holocaust.