Maassluise slijter voelt zich schuldig vanwege omzetstijging

De horeca lijdt ernstig onder de coronacrisis, maar met de slijterij van Leon Zonneveld in Maassluis gaat het in deze periode juist goed. Zijn omzet is met 25 procent gestegen. "We hebben een aardig drukke tijd door de coronacrisis", zegt hij.

Zonneveld ziet dat mensen, nu zij niet meer kunnen uitgaan, thuis meer een drankje nemen. "Ze verleggen het drinken", legt hij uit. "Mensen maken er iets gezelligs van: het hoeft niet meteen een alcoholverslaving te zijn. Dat is niet onze doelgroep. We willen met elkaar gezellig een borreltje drinken." Vooral bier, wijn en whisky verkopen goed.

Ook merkt Zonneveld dat zijn klanten de lokale ondernemer steunen: "Ze komen in de winkel en geven aan dat ze het eens waren met de actie Support Your Local." Hij ziet daarom veel nieuwe gezichten in zijn Maassluise winkel, bijvoorbeeld thuiswerkers die normaal gesproken hun partner de boodschappen laten doen.

Ergens heeft Zonneveld een schuldgevoel: "Ik moet bekennen dat ik meer profijt heb van de coronacrisis, terwijl het me aan het hart gaat dat mijn collega's en vrienden hun deuren dicht hebben zitten. Daar moeten we een juiste balans in zien te vinden, zodat we hen een flinke kickstart kunnen geven."