Heel, heel veel rust op Tiengemeten: 'Mijn ondernemershart bloedt'

"Dat is moeilijk. Mijn ondernemershart bloedt", zegt Maya Penning. Samen met haar Partner Hans Oosterhof runt zij al jaren Herberg Tiengemeten, waar bezoekers van het eiland kunnen overnachten, kamperen en dineren.

"Normaal gesproken had met dit prachtige weer het terras vol gezeten en hadden het hotel en de kampeerplaatsen bezet geweest. Nu is er niemand", somt Penning op. "Ik kijk niet vaak op de rekening, maar gelukkig hebben we wel wat vet op de botten", vult Oosterhof aan.

De dagen krijgen een andere invulling

"Maar we hebben wel vijf mensen werkloos thuiszitten en de helft van de loonkosten plus de vaste lasten moeten we wel ophoesten", gaat hij verder. Niet alleen de gasten wordt gemist, vertellen Hans en Maya. "Wat we heel erg missen, zijn de collega's. We hebben echt een geweldig team."

Nu er geen gasten zijn en er weinig werk te doen is, moeten Hans en Maya een andere invulling geven aan hun dagen. Hans: "Ik maai het gras vaak, geniet van de natuur, ga vaak wandelen en doe eigenlijk wat onze gasten normaal doen."

De heropening van de herberg is aanstaande

Het hotel gaat vanaf 1 mei weer open. Er wordt nu al nagedacht hoe de maatregelen rond het coronavirus straks gehanteerd moeten worden. "Op de pont zou je iets met vakken kunnen doen. Ons restaurant mag in ieder geval niet open, maar we kunnen een afhaalservice doen zodat mensen het buiten op kunnen eten of via roomservice", denkt Oosterhof alvast vooruit. "We hopen dat mensen het dan weer aandurven om in deze grote rust en ruimte te recreëren."

