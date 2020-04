Sparta-aanvoerder: 'Momenteel doe ik niks, dat is heerlijk tijdens het vasten'

Adil Auassar is één van de weinige spelers die in zijn carrière bij alle clubs uit onze regio heeft gespeeld: FC Dordrecht, Feyenoord, Excelsior en nu Sparta. Omdat er door de coronacrisis geen voetbal is, richt de huidige speler van Sparta zich nu op de ramadan die hij totaal anders ervaart dan voorgaande edities. "De saamhorigheid ontbreekt op dit moment volkomen."

De Sparta-aanvoerder is gewend om na het eten naar de moskee te gaan om met een grote groep geloofsgenoten in gebed te gaan. "Dat is nu allemaal niet aan de orde." Toch vindt Auassar het in deze tijd niet lastiger om te vasten. "Ik zeg eerlijk dat ik het zo wel een jaar vol zou kunnen houden. Normaal strijden we in deze fase in de nacompetitie om handhaving. Momenteel doe ik helemaal niets en dat is wel heerlijk tijdens het vasten, om zo min mogelijk energie te verspillen."

Woede-uitbarsting

Tijdens het gesprek op Radio Rijnmond blikt de Spartaan ook terug op zijn kortstondige carrière bij Feyenoord. In dat ene seizoen in Rotterdam-Zuid kwam hij niet verder dan 67 speelminuten in drie competitiewedstrijden. "Daar was ik het plezier in het spelletje verloren, moet ik eerlijk zeggen. Het ging nog niet eens om de start met die 10-0 nederlaag tegen PSV. Het ging meer om de verwachtingen die ik zelf had. Het had ook met vertrouwen te maken."

Volgens de middenvelder had Feyenoord in die tijd de handen vol aan zichzelf. "De trainer werd weggestemd. Er was een miljoenenschuld. Het was ieder voor zich. Met mijn hersens van nu was het waarschijnlijk heel anders gelopen."

Met die laatste zin doelt de voormalig Feyenoord-speler op de scheldkanonnade richting trainer Mario Been na de historische zeperd tegen PSV in 2010. "Maar ja, je bent zo jong en ik reageerde niet goed. Ik was in die tijd echt een wandelende tijdbom."

'Dat verbaast me'

Auassar vindt het jammer dat hij het succesvolle seizoen bij Sparta nu niet kan afmaken. "Maar ik vertrouw blind op de mensen die beslissingen nemen in het belang van onze veiligheid. Wie ben ik om daar tegenin te gaan?"

Wel schrok de Nederlandse Marokkaan van het feit dat clubs niet zullen promoveren naar of degraderen uit de eredivisie. "Laat ik het zo zeggen", begint hij voorzichtig, "Het verbaast me dat dit gebeurt, want de afstand tussen de clubs was zo groot."

Luister hierboven naar het volledige interview met Sparta-aanvoerder Adil Auassar bij presentator Peter van Drunen.