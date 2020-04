Cees en Joke Bruijs komen coronatijd door met nieuw boek

'De Laatste Vijand', geschreven door Cees Bruijs, gaat over een jongen van achttien jaar, die Duitsers de stad zien binnentrekken en ogenblikkelijk besluit zich daartegen te verzetten. Hij komt tegelijk in conflict met zijn opvoeding vanuit het rooms-katholieke geloof.

"Het verhaal is gebaseerd op authentieke verhalen die mijn vader na de Tweede Wereldoorlog heeft verteld, waar ik ademloos naar heb zitten luisteren", vertelt Cees Bruijs. "Maar om het verhaal lopend te maken, heb ik het verhaal enigszins geromantiseerd. Het is werkelijkheid en fictie die ik heb gemengd."

De titel van het boek van Cees, 'De Laatste Vijand', slaat op de ziekte kanker. De vaders van Cees en Joke Bruijs overleden aan die ziekte.

Strooptocht

Cees wil met dit boek een postuum eerbetoon aan zijn vader maken. "Daarnaast vond ik het interessant om mensen te vertellen hoe iemand daadwerkelijk de bezetting van Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt."

De vader van Cees en Joke Bruijs werd tijdens de oorlog door zijn vrouw gewezen op zijn verantwoordelijkheid, omdat Cees in die periode net was geboren. "Maar dat heeft 'ie niet altijd helemaal waar gemaakt."

Zo ging de vader van Cees met een Pool, die was gedeserteerd bij de Wehrmacht, op 'strooptocht'. Ze braken bijvoorbeeld in bij een opslagplaats voor kaas in de Persoonshaven. "Dit heeft mijn moeder niet altijd als even plezierig ervaren", zegt Cees.

'Eigenlijk moeten we niet zeuren'

Actrice en zangeres Joke Bruijs zit door de coronacrisis thuis zonder werk, waardoor er geen geld binnen komt. "Maar we hebben verder alles", relativeert zij. "Ze zeggen dat het oorlog is, maar ik hoorde van mijn moeder dat het toen heel anders was."

Maar er is één ding dat Joke Bruijs wél mist: haar hobby. "Mijn werk is mijn hobby", legt ze uit.

Joke Bruijs vermaakt zich wel. Zo vaart ze graag in een bootje. "We mogen nog zoveel in Nederland. We kunnen lezen, wandelen en fietsen. Dat mag allemaal", zegt ze. "Eigenlijk moeten we niet zeuren."

