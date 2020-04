Geen duizend euro aan boodschappen voor winkeldieven

Twee winkeldieven hebben zondag geprobeerd om onopgemerkt duizend euro aan boodschappen uit een supermarkt in Rotterdam-Zuidwijk te stelen.

De dames rekenden bij de zelfscankassa aan de Asterlo slechts een pistolet af, waarna ze met een winkelwagen vol onbetaalde boodschappen de winkel wilden verlaten. Maar dat plan werd doorzien.

Bij hun auto werden de verdachten aangehouden door winkelpersoneel. Éen van de dames wist te ontkomen, maar zij is later in de avond alsnog door de politie aangehouden.