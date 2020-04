Horecabaas denkt te voldoen aan 'anderhalve meter economie'

In tegenstelling tot veel van zijn vakbroeders ziet horecabaas Alex Verburg een 'anderhalvemeter horeca' wel zitten. Op dit moment verbouwt hij zijn restaurants in Dordrecht en Rotterdam om straks klaar te zijn als de deuren weer open mogen.

Verburg is eigenaar van drie horecazaken in de regio: Olivia en Gusto in Rotterdam en restaurant Post in Dordrecht. Hij erkent dat hij het geluk heeft dat in zijn zaak een grote oppervlakte is en hij zodoende makkelijker aan de regels kan voldoen dan andere horecazaken.

Oplossingen

"We hebben een dag uitgetrokken om dat met het personeel uit te testen. Je moet denken aan hoe alle routes moeten lopen en hoe we het beste kunnen serveren en wat daar allemaal voor nodig is. Dan kom je achter allerlei dingen, maar door te proberen kom je tot oplossingen", zegt Verburg.

De horeca-ondernemer heeft verder zijn zaak zo ingedeeld dat klanten via de hoofdingang naar binnen kunnen en via een andere ingang weer naar buiten. In de zaak staat met pijlen aangegeven wat de looproute is voor klanten en personeel. Voor het serveren van drankjes en eten werkt Verburg met trolleys om zo de bestelde producten neer te zetten en niet te dicht in contact te komen met de klant.

Bezetting

Tussen alle tafels in het restaurant zit zeker anderhalve meter afstand. Waar normaal vier personen aan een tafel kunnen zitten, zijn dat er nu maar twee. "Natuurlijk wil je alles zo economisch mogelijk indelen, maar het blijkt dat, wil je aan de eisen voldoen, je niet verder komt dan ongeveer veertig procent van de normale bezetting", zegt Verburg.

De vraag is wel of het uit eten gaan in een restaurant met anderhalve meter afstand nog wel gezellig is. "Het wordt allemaal wat onpersoonlijker en je hebt minder geluid en gezelligheid in je zaak. De een zal dat erg vinden en de ander juist niet", aldus Verburg.

Mondkapjes

De horeca-eigenaar probeert wel mee te denken om het nog gezellig te maken door bijvoorbeeld iemand bij de deur te zetten die de klanten begroet. Het personeel zou met mondkapjes moeten gaan werken om zodoende de klanten te beschermen tegen besmettingsgevaar.

Rendabel

De grote vraag is of het wel rendabel is om met al deze veranderingen horeca te bedrijven. "Nee rendabel is het niet, maar het is gewoon proberen om 'break even' te draaien. Het zal moeten uitwijzen of het werkt. Ik ben zelf heel optimistisch ingesteld en denk dat het allemaal wel goed komt. Laten we daar maar vanuit gaan", besluit Verburg.

Kijk hierboven naar een reportage waarin horecabaas Alex Verburg denkt te kunnen overleven als de restaurants straks weer open mogen.