Rotterdamse tennisclub boos om huurfacturen gemeente

Buitensportverenigingen gaan weer open voor kinderen en ook de factuur voor huur valt dan gelijk op de mat. Tennisvereniging LTC Hoogvliet uit Rotterdam is boos en teleurgesteld.

De tennisvereniging kreeg van Sportbedrijf Rotterdam direct een factuur voor de huur van maart en april. "Eerst is het opgeschort en nu dit! Komt erg rauw op ons dak op deze manier", zegt Theo Op ten Berg, voorzitter van LTC Hoogvliet. "Wij houden dit niet lang vol want we hebben helemaal geen inkomsten".

Rotterdam Sportsupport van de gemeente Rotterdam zegt in een reactie 'nauw overleg te hebben met alle sportorganisaties in de stad om de sportinfrastructuur in stand te houden. Hiervoor worden meerdere scenario’s uitgewerkt'.

"Het is en blijft raar dat we de coronamaanden maart en april alsnog moeten betalen qua huur. En dan ook nog per omgaande", zegt Op ten Berg.

