Dordtse woningcorporatie stelt huurverhoging uit door corona

In deze moeilijke periode stelt woningcorporatie Trivire in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht, de huurverhoging van juli met een maand uit.

Trivire verhuurt ruim 14.000 woningen in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht en is daarmee de grootste woningeigenaar en woningverhuurder in Zuid-Holland-Zuid. Normaal gesproken zouden de huren per 1 juli verhoogd worden met 2,3 procent. Dit gaat nu pas per 1 augustus in.

Uitzonderlijke situatie

"We hadden alles klaarliggen voor de jaarlijkse huurverhoging toen corona uitbrak. Er werden vele mensen fysiek maar ook financieel geraakt. Voor ons voelde het niet goed om dan zomaar, in zo'n uitzonderlijke situatie, het reguliere beleid uit te voeren." vertelt bestuurder Tinka van Rood op Radio Rijnmond.

"Wij hebben ervoor gekozen om met deze maand uitstel tijd te winnen. Tijd om in contact te komen met onze huurders die financieel geraakt zijn door corona. Wat zou er nodig zijn om hen te helpen?"

Geen verlenging

Een verlenging van de maatregel zit er waarschijnlijk niet in: "Iedere maand uitstel kost heel veel geld. Dit is een generieke maatregel die voor iedereen geldt, maar niet iedereen wordt geraakt door corona. Mensen die bijvoorbeeld bij de overheid werken of een uitkering hebben worden niet financieel geraakt door corona."

Een kleine duizend mensen heeft inmiddels uitstel van betaling van de huur aangevraagd bij Trivire.