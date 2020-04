Fotograaf Jos ziet klussen verdampen, maakt nu soep voor de kost

Hij reist de wereld over voor fotografieklussen en exposeert in verschillende wereldsteden. Toen kwam corona en alles stopte. Zo af en toe heeft fotograaf Jos Kottmann nog een klusje maar lang niet genoeg om van te leven. Hij is daarom begonnen met het maken en bezorgen van soep.

Vandaag heeft hij vierentwintig liter mosterdsoep gemaakt. Koken en soep maken is zijn passie. Daarom is een soepservice beginnen voor hem een logische stap in deze coronacrisis. Een vriend heeft een site voor hem gemaakt en vanaf dat moment is het 'gaan rollen'.

"Ik sta in buurtapps en krijg veel aanvragen uit de wijk. Ik heb geen flauw idee wie die mensen zijn maar ze komen wel soep bestellen."

Steun van lokale ondernemers

Jos haalt de ingrediënten van zijn soepen bij lokale ondernemers in Rotterdam-Hillegersberg waar hij woont. "De ondernemers helpen me. Ze geven kortingen en ik mag bijvoorveeld van de slager een grote pan lenen. Je voelt verbondenheid hier onder de ondernemers."

Momenteel bezorgt Jos in Hillegersberg, Rotterdam Noord en Blijdorp. Fotografie en koken zijn twee verschillende werelden maar Jos ziet ook overeenkomsten. "Beide hebben deadlines, het is doorbeuken en er zit creativiteit in. Je maakt mensen blij en je presenteert wat moois."