Politie laat advertentie voor 'spookwoning' offline halen

In de advertentie werd een woning te huur aangeboden aan de Verlaatstraat in Rotterdam-Overschie. Geïnteresseerden die na een bezichtiging een contract tekenden, moesten 1400 euro voor de borg en eerste maand huur betalen, maar kregen vervolgens nooit de sleutels. Volgens Woonstad Rotterdam zijn zeker tien mensen opgelicht met de huurwoning. Gabriëlle deed eerder haar verhaal bij Rijnmond.

Het bleek te gaan om een leegstaande woning van woningcorporatie Woonstad, die gerenoveerd moet worden. De oplichter wist dat en had een ander slot op de achterdeur gezet, zodat hij geïnteresseerden rond kon leiden.

Nog geen aangiftes

De politie zegt maandag dat er nog geen enkele aangifte binnen is van de oplichting. "Maar we gaan er wel van uit dat er meerdere mensen gedupeerd zijn. Dit zijn hele laakbare feiten die aangepakt moeten worden. We roepen daarom ook op om altijd aangifte te doen, hiervoor hebben we een speciaal cyberteam dat dit soort zaken behandelt", zegt een woordvoerder van de politie.

In samenwerking met Marktplaats is de bewuste advertentie wel inmiddels offline gehaald, om meer slachtoffers te voorkomen. "Op een aangifte wachten we nu niet, omdat we het risico voor anderen te groot vinden", zegt de politie. Ook wordt onderzocht wie de advertentie heeft aangemaakt en geïnteresseerden heeft opgelicht.

Afgelopen weekend meldden nog drie opgelichte 'huurders' zich bij Rijnmond met hetzelfde verhaal als Gabriëlle. Een van hen zou zelfs maandag nog een bezichtiging hebben.