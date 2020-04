Sparta haalt Belgische verdediger transfervrij binnen

Sparta heeft met Michaël Heylen een nieuwe speler gehaald. De Belgische verdediger komt transfervrij over van FC Emmen en tekent voor twee jaar op Het Kasteel.

Heylen speelde dit seizoen voor het eerst in Nederland. De centrale verdediger voetbalde in het verleden voor Anderlecht, KV Kortrijk, Westerlo en Zulte Waregem. “We volgden Michaël al langere tijd en ondanks interesse van clubs uit Nederland en een aantal uit het buitenland heeft hij bewust gekozen voor Sparta om zich hier verder te ontwikkelen", meldt Henk van Stee, technisch manager van Sparta.

Ondanks de coronacrisis, koos Sparta ervoor om Heylen te strikken. "Het is echter wel zo dat de continuïteit van de club, zeker op sportief vlak, gewaarborgd moet worden. Dat is cruciaal om sportief goed voor de dag te kunnen komen wanneer het nieuwe voetbalseizoen start. Sparta moet zich namelijk voorbereiden op een nieuw seizoen Eredivisie en zich daarin wederom handhaven", zegt algemeen directeur Manfred Laros op de website van Sparta.

Heylen speelde dit seizoen negentien wedstrijden voor FC Emmen in de eredivisie. Daarin maakte hij geen doelpunt. In het verleden was Heylen actief voor Jong België.