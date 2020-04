Het Zalmhuis vindt creatieve oplossing, maar toekomst blijft onzeker

Herman Hell vertelt over zijn Sushi-drive-in bij Het Zalmhuis

Horecaondernemer Herman Hell had begin februari iets heel anders voorgesteld toen Het Zalmhuis in Rotterdam weer open ging. Zijn zaak hield maar liefst vijf dagen lang een spectaculair openingsfestival met 10 duizend bezoekers, maar is nu vanwege het coronavirus gesloten. Hell zit echter niet bij de pakken neer en heeft een oplossing gevonden om toch sushi, het populairste gerecht sinds de heropening, te verkopen.