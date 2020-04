Kletskeet en praatbalkon voor Dordts verzorgingshuis

Bij het Parkhuis in Dordrecht was het maandag toch een beetje feest. Het verzorgingshuis, waar 200 dementerende ouderen wonen, kreeg van sponsors een kletskeet en een praatbalkon.

Bewoners op beide verdiepingen van het verzorgingshuis kunnen hun familieleden nu letterlijk weer zien. Dankzij microfoons aan weerszijden van de ramen, zodat zij elkaar ook weer kunnen spreken.

De kletskeet wordt al bij meer instellingen in het land gebruikt. Voor de bewoners van de bovenste verdieping gebruikte Het Parkhuis een hoogwerker, maar die is nu vervangen door een balkonconstructie met een trap.

Familieleden en bewoners tonen zich blij en dankbaar. Paul van Gennip, bestuurder van Het Parkhuis in Dordrecht, is zijn sponsors erkentelijk: "Fantastisch dat bedrijven, die het ook moeilijk hebben, ons zo willen helpen."

Hij is ook zijn personeel dankbaar: "Er is hier niemand besmet met het coronavirus. Dat is een factor geluk, maar ook een factor je stinkende best doen om het buiten te houden. Ons personeel is daar constant mee bezig. Chapeau daarvoor!"

