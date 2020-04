Jonas en Dorine terug uit Marokko: 'De vlucht zat eigenlijk al vol'

Na twee maanden vast te hebben gezeten hebben Jonas en Dorine Martens Baars uit Rotterdam met een speciale repatriëringsvlucht Marokko eindelijk verlaten. "Het was voor ons totaal onverwachts. We wisten dat die vlucht zou gaan en dat hij vol zat", zegt Jonas maandag tegen Rijnmond.

"Zaterdagavond rond 21:00 uur werden we gebeld met de mededeling dat er toch nog twee plekjes vrij waren en of we gelijk konden komen. We moesten meteen weg, want het was in een andere stad. Dus we zijn om 02:00 uur vertrokken en hebben de hele nacht gereisd."

Zieke moeder

Het had niet veel gescheeld of Jonas had de zware operatie van zijn ernstig zieke moeder in Nederland moeten missen.

"Gisteren heb ik voor het eerst weer mijn moeder gezien, wel op drie meter afstand. Zij heeft alvleesklierkanker en heeft net fase 1 doorstaan met alle geluk. Volgende week wordt ze geopereerd. Daarom ben ik nu zelf in quarantaine gegaan om bij de operatie te kunnen zijn."

Oorlogsgebied

Voor de twee Rotterdammers was het halsoverkop 'vluchten' uit Marokko en de aankomst in een totaal ander Nederland een surrealistische ervaring. "Het voelde net alsof je uit een oorlogsgebied wordt weggehaald. Met maskertjes op en op de luchthaven hier door allerlei sluizen."

In Marokko zijn nog enkele duizenden Nederlanders vast. De autoriteiten daar hebben extreem strenge maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarom mag er maar mondjesmaat gereisd worden door het land. "Hopelijk is dit de aanzet tot meer vluchten. Ik hoop dat daar snel een oplossing voor komt."

