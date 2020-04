Alternatieve 'truckersrit' voor mensen met een verstandelijke beperking

De jaarlijkse truckersrit in de Hoeksche Waard ging dit jaar vanwege het coronavirus niet door voor bewoners met een verstandelijke beperking van woonzorgflat De Grutto in Strijen. Maar de medewerkers van zorginstelling Cavent hebben een oplossing bedacht, waardoor er tóch een feestje gevierd kon worden.

Daarom reden maandag 35 versierde auto’s, trekkers en vrachtwagens toeterend een rondje om de flat. In de voertuigen zaten vooral medewerkers en familieleden van de bewoners.

“Het was zo’n teleurstelling toen ze hoorden dat de Truckersrit niet door zou gaan”, vertelt zorgmedewerker Lenie van der Giesen. “Ze kijken er echt een heel jaar naar uit. Als het er weer op zit, dan hebben ze het er nog heel lang over.”

De bewoners met een verstandelijke beperking mogen de flat niet uit en hebben dus bijvoorbeeld te maken met het wegvallen van hun dagbesteding. “Dat is voor deze doelgroep best lastig te begrijpen. Want wat mag nou wel en wat niet?”

Zwaaien vanaf balkon

Normaal gesproken staan bij de truckersrit in de dorpen hordes mensen buiten te zwaaien naar de mensen in de vrachtwagens. Dat werd dus nu omgedraaid. De cliënten zwaaiden uitbundig naar de bonte stoet die voorbij kwam.

“Dit maakt echt een hoop goed”, zegt begeleider Lisanne Westdijk enthousiast als de auto’s voorbij zijn. “De bewoners vonden het geweldig!”

Om samenscholing te voorkomen, stopten de voertuigen in de optocht niet bij de flat. Maar doordat veel buurtbewoners kwamen kijken, werd het toch druk en moest meerdere keren worden omgeroepen meer afstand te nemen.

