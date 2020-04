Bewoners Katendrecht koken meer dan honderd liter koningssoep voor de buurt

In Rotterdam-Katendrecht hebben veel bewoners maandag kunnen genieten van een oranje koningssoep, aangeboden door medebewoners. In totaal werd er door bijna twintig eigenaren van woningen van het appartementencomplex Fenix 106 liter soep gekookt voor de wijk.

"Koningsdag is natuurlijk altijd al een feest van de buurt. We hadden al het idee om soep voor de buurt te gaan koken, maar toen dachten we: het is maandag Koningsdag en dus een oranjesoep. We wilden eerst zo'n 50 liter soep maken, maar toen zei mijn vrouw: waarom niet de leeftijd van de Koning, dus 53? Toen vielen alle puzzelstukjes in elkaar en besloten we dat te verdubbelen tot 106 liter", zegt kok Rein Aantjes.

Aantjes, die zelf een horecagelegenheid heeft op Katendrecht, bedacht het recept dat hij en zijn medebewoners gebruikt hebben voor de koningssoep. "Het was mijn geheime koningsrecept en we hebben afgesproken dat ze daar zwijgplicht over hebben", grapt Aantjes.

100 kilo tomaten

"Je kunt je wel voorstellen hoeveel tomaten we nodig hebben gehad. We merkten op dat veel boeren met hun oogst blijven zitten vanwege de coronacrisis. Vanuit die gedachte zochten we contact met enkele telers en zodoende konden we gratis ruim 100 kilo tomaten ophalen", zegt Aantjes.

De soep werd maandagmiddag overhandigd aan het Huis van de Wijk Steiger, waar via Humanitas de soep bij de buurtbewoners terecht kwam. "Er zijn genoeg mensen in deze wijk die op dit moment alleen zijn. Niet alleen eenzame ouderen, ook gezinnen die het zwaar hebben. Samen met vrijwilligers gaan we de soep rondbrengen. Katendrecht is een diverse wijk en wat je nu ziet in de crisistijd is dat de bewoners heel erg naar elkaar toe groeien en dat is mooi om te zien", zegt Nicola Zannis van Humanitas.

Bekijk hierboven naar de reportage over buurtbewoners van de wijk Katendrecht die speciale Koningssoep hebben gemaakt voor de wijk.