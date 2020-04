Feyenoord-trainer Dick Advocaat en handbalster Dulfer in Rijnmond Sport

Ondanks dat de sportwereld volledig stil ligt, houden wij je op de hoogte van het laatste sportnieuws uit de regio. Natuurlijk via deze website, maar ook iedere maandag en vrijdag in Rijnmond Sport op TV Rijnmond.

Dick Advocaat verlengde vorige week zijn aflopende contract bij Feyenoord. De trainer van de Rotterdammers nam eind oktober het roer over van Jaap Stam. Advocaat leidde Feyenoord vervolgens van de twaalfde naar de derde plaats in de eredivisie.

Aan de opmars kwam door de coronacrisis een einde. Het eredivisieseizoen wordt niet meer afgemaakt en de bekerfinale tussen FC Utrecht en Feyenoord zal ook niet meer plaatsvinden. Daarom blikken we terug op de eneverende maanden van Advocaat in de Kuip.

Handbal

Verder vertelt de Schiedamse handbalinternational Kelly Dulfer in deze aflevering van Rijnmond Sport over het merkwaardige einde van haar seizoen bij Borussia Dortmund in Duitsland. Daarnaast gaat zij in over het verplaatsen van de Olympische Spelen naar volgend jaar.