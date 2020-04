Veiligheidsregio 'redelijk tevreden' over verloop Koningsdag in regio Rotterdam

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is 'redelijk tevreden' over het verloop van Koningsdag. Het was wel iets drukker dan normaal, maar dat vinden zij logisch vanwege Koningsdag.

Over het algemeen hebben mensen de coronaregels goed nageleefd, al valt het de veiligheidsregio op dat mensen toch weer iets meer naar buiten gaan. Vooral in het centrum van Rotterdam was het in de middag toch iets te druk, waardoor de 1,5 meter afstand niet altijd in acht werd genomen.



Op diverse locaties in de regio zijn feestjes beëindigd. Ook bij bakkers, winkels en recreatiegebieden was het druk. Over het algemeen reageerden mensen goed als zij door handhavers werden aangesproken.