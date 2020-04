Nog nooit was Koningsdag in Rotterdam Centrum zo alledaags

Normaal kan je over de hoofden lopen op de Nieuwe Binnenweg en is de Binnenrotte bezaaid met kleedjes en standjes. Door de maatregelen tegen het coronavirus ziet het centrum van Rotterdam er dit jaar heel anders uit op Koningsdag. Verslaggever Tenny Tenzer deed een rondje stad op de fiets.

De vrijmarkt op de Binnenrotte is steeds meer een begrip aan het worden in Rotterdam. Die koopjes moeten we helaas een jaar overslaan. Resultaat is een verlaten plein in het centrum van de stad.

Deze dame fleurt het Schouwburgplein op door haar persoonlijkheid en oranje outfit.

Er hebben wel eens meer mensen op de Coolsingel gestaan.

Vanaf ver kon je ze al horen. Voor een handvol mensen zorgde deze brassband zorgde voor de muzikale noot in de populaire winkelstraat.

Dé horecastraat van Rotterdam voelde vandaag desolaat aan.

Zeg je Koningsdag, dan zeg je ook de Nieuwe Binnenweg. Deze straat is op Koningsdag ongeëvenaard gezellig. Nu voelt het als een doodnormale maandag met een enkele band op de stoep. We kijken uit naar volgend jaar.