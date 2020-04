Rotterdamse fotografen leggen het nieuwe straatbeeld vast

De foto’s worden gepresenteerd in een publicatie of tijdens een tentoonstelling. En daarnaast krijgen ze een permanente plek in het Stadsarchief Rotterdam. Portret-, reportage- en documentaire fotograaf Marwan Magroun is één van de fotografen die is gevraagd voor deze opdracht. En daar is hij maar wat blij mee.

"Soms kijk ik wel eens naar foto's van het Stadsarchief van 80 of 100 jaar geleden, en dan denk ik: 'Wauw, wat een periode was dat.' En over 100 jaar kijken mensen naar de foto's van deze periode. En dat is belangrijk. Dat het collectief geheugen op de een of andere manier wordt vastgelegd. En dat doen wij. Ik ben trots op dat ik dit mag doen."

Rotterdam is fotogeniek

Marwan moet in mei een serie van tien foto's aanleveren. Zijn focus ligt op de mensen die tijdens deze coronatijd gewoon nog buitenshuis aan het werk zijn. "Het kan van alles zijn apothekers, mensen die in het ziekenhuis werken, mensen die in de supermarkt werken, van alles eigenlijk."

Marwan vindt dit een visueel interessante tijd: "De beschermingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld het scherm dat je ziet bij de supermarkten, tussen de caissière en de klant, afzetlinten, afstand tussen mensen in rijen. Dat is interessant. Dat is voor mij belangrijk. Dat je echt kan zien dat we in een andere tijd leven."

Lees verder onder de foto

Koningsdag is natuurlijk een officiële vrije dag. Heel veel werkende mensen zijn er dus niet te fotograferen. Toch gaat Marwan de straat op. Want lege straten tijdens een belangrijke feestdag kunnen een goed beeld geven van deze coronatijd. "Er zijn alleen een paar mensen die op een bankje zitten. En dat is het dan ook. Meer heb je niet te fotograferen vandaag. Hier en daar zie je wel wat mensen die wat muziek aan hebben staan. Helaas."

Desondanks blijft Rotterdam, zelfs nu, voor hem een hele fotogenieke stad. "Ik heb hier en daar al wat foto's gezien van andere fotografen. Lege straten, dat vind ik ook wel erg mooi." Maar, niets weegt op tegen hoe het normaal gesproken is. "Toch hou ik wel stiekem van een drukke straat waar iedereen langsloopt."

Culturele sector heeft het zwaar

Het is een lastige tijd voor mensen die in de culturele sector werken. Naast dat het voor Stichting Droom en Daad belangrijk is om de stad in deze tijd vereeuwigd te zien, willen ze freelance fotografen die hard getroffen worden door de huidige crisis steun bieden door ze deze opdracht te geven.

Lees verder onder de foto

Marwan is hierover erg te spreken. "Ik weet van andere collega's dat ze het heel erg zwaar hebben nu. En dat vind ik echt rot. Het is belangrijk dat de culturele sector wordt geholpen vanuit de politiek. En dat vind ik zelf nog te weinig.