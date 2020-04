Verrassingsoptreden Ronnie Flex bij woonzorgcentrum

“Ik vond het superleuk om te doen, supergezellig. Ik had al even niet meer opgetreden, voor mij was het ook even wennen, maar het was echt heel leuk!", zei Ronnie Flex na afloop. "De reacties waren leuk, er gingen mensen dansen, veel gezelligheid!”

Het optreden van Ronnie Flex maakte onderdeel uit van de Ali B Vrienden Tour. Meerdere bekende Nederlanders traden op bij verschillende zorginstellingen. Ronnie Flex was de enige BN'er die in onze regio een verrassingsconcert van een aantal minuten gaf.

