Hardrijders op de bon bij Botlektunnel; hoogste snelheid 169 km/h

De politie heeft maandag bij de Botlektunnel in beide richtingen boetes uitgedeeld aan hardrijders. Van drie personen is het rijbewijs zelfs ingevorderd. De hoogst gemeten snelheid was 169 kilometer per uur.

De toegestane snelheid in de Botlektunnel is 100 kilometer per uur. In totaal reden in een klein uur 49 automobilisten 30 kilometer per uur te hard.

"Rustig op de weg betekent niet dat we harder mogen rijden", schrijft Politie Team Verkeer Rotterdam op Instagram . "We zien dat er overal fors te hard gereden wordt. Op snelwegen, maar ook op het onderliggend wegennet."

Lees meer