Havenwerkers brengen met containers ode aan hulpverleners

Medewerkers van containerterminal APMT Rotterdam hebben met tientallen containers een levensgroot eerbetoon gebracht aan de hulpverleners die helpen in de strijd tegen het coronavirus. Ze maakten met containers de tekst 'HELDEN'.

"Vanuit de Rotterdamse haven groeten wij van #Apmtr de HELDEN in de zorg en in alle andere vitale beroepen. Stay Safe en Respect", aldus iemand van APMT op Facebook.

Het bedrijf in de haven kwam al eerder in actie om hulpverleners te steunen. Na een noodkreet van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond doneerde het begin deze maand vierduizend mondkapjes voor in ziekenhuizen waar coronapatiënten zijn opgenomen.

