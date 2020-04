Het weer van vandaag: regenachtig

Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met verspreid wat regen. Het koelt niet verder af dan 9 graden.

Morgen is er veel bewolking en er kan eerst nog wat lichte regen voorkomen. In de middag is er af en toe zon en blijft het droog. In de avond passeert een storing en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. In de middag wordt het 15 graden en staat er een matige westenwind.

Vooruitzichten

Donderdag veel bewolking en meerdere buien, vanaf vrijdag is het wisselend bewolkt met elke dag wel een enkele bui. In de middag wordt het 13 tot 15 graden.