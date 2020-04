Droneteam brandweer groeit uit tot digitale verkenningseenheid in de Rotterdamse haven

Het droneteam van de brandweer Rotterdam-Rijnmond gaat vaker assisteren bij incidenten in de Rotterdamse haven. Daarbij wordt ook een ander type drone ingezet, dan de twee huidige professionele drones van het team. Door de vele sensoren kan dit bolvormige apparaat makkelijker in containers rondkijken.

Teamleider Robbert Heinecke laat trots de nieuwe drone zien, die speciaal voor het werk in de Rotterdamse haven is aangeschaft. “Hij heeft een diameter van 40 centimeter, geeft veel licht en heeft een warmtebeeldcamera en een gewone camera. Doordat het apparaat allerlei sensoren heeft, kan hij stabiel in het ruim van een schip blijven hangen, alsof hij op GPS vliegt.”

Zijn ogen glimmen als hij de drone laat zien, maar speelgoed wil hij het niet noemen. ”Misschien voelt het soms wel zo, omdat we ons werk graag doen. Maar we gebruiken hem professioneel en het is echt een aanvulling op de twee andere professionele drones,” aldus Heinecke.

Natuurbrand Limburg

Met die ‘gewone’ drones helpt het droneteam sinds december 2018 bij het opsporen van branden in gebouwen en woningen of bij het zoeken naar vermiste personen. Ook ondersteunt het team de forensische opsporing na een misdrijf of helpt het bij verkeersongevallenanalyses van de politie. Zo werd de Rotterdamse ploeg vorige week nog ingezet bij de bestrijding van een grote natuurbrand in Limburg.

In de Rotterdamse haven is het droneteam nu ook al regelmatig actief. "Zo lekte onlangs bij een containeroverslagbedrijf een container, maar wilden de collega’s van het Havenbedrijf vanwege corona niet aan boord van het schip", vertelt Heinecke. "We hebben toen van bovenaf gekeken welke actie nodig was."

Foto: JB MediaOok bij een olielekkage eind maart in de Waalhaven heeft het team drones ingezet, om te kijken hoe groot de vlek was. "Vanuit de lucht krijg je veel beter zicht op wat er precies aan de hand is."

Het team rukt uit met een bus vol computers en beeldschermen en een zelf ingerichte laadbak met drie drones en bijbehorende attributen, zoals een geluidsinstallatie waarmee mensen gewaarschuwd kunnen worden. De drones kunnen ook uitgerust worden met een 'e-nose', om afwijkende geuren waar te nemen.

Samenwerking Havenbedrijf

Volgens de teamleider gaat het droneteam vaker ingezet worden bij incidenten in de haven, door een nauwere samenwerking van het Havenbedrijf Rotterdam en de Veiligheidsregio. Allerlei pilots zijn in de maak, alleen liggen die door de corona-uitbraak tijdelijk stil. Zo start later een proef met zelfstandig vliegende drones, die sneller dan de brandweer op locatie het incident kunnen filmen.



"Ons team is nu al een begrip in de regio, maar voor mijn gevoel zijn we pas net begonnen", zegt Heinecke. "Het droneteam wordt straks een digitale verkenningseenheid, met robots die allerlei informatie verzamelen: vanuit de lucht, vanaf de grond en op het water."

24 uur per dag inzetbaar

Binnenkort breidt het team daarom sterk uit en groeit het van 15 naar 32 leden. “Elk team bestaat uit vier personen: een piloot, waarnemer, gezagvoerder en sensorbediener. We zijn 24 uur per dag inzetbaar, dus reken maar uit hoeveel man je nodig hebt.”



Hij benadrukt dat de inzet van drones niet ten koste gaat van brandweerpersoneel. Alleen de werkwijze verandert. "Het is hoogstens een extra hulpmiddel. En het maakt ons werk veiliger, want nu sturen we eerst de drone op verkenning in plaats van dat we een brandweerman naar een onveilige situatie sturen."



Het Rotterdamse droneteam opereert vanuit de brandweerkazerne aan de Butaanweg. Het is het enige droneteam in de regio Rotterdam-Rijnmond. Andere teams zijn verbonden aan de regio’s Haaglanden, Midden/West-Brabant en Twente.