Al 7 weken in lockdown in Spanje: 'Ik ben gauw klaar met vertellen wat we wél mogen'

Niet met z'n tweeën naar buiten of een ritje maken met de auto, al slaap je met diegene in hetzelfde bed. Spanje hanteert strengere coronaregels dan Nederland, merkt voormalig Rijnmond-collega Marijke Bakker. Ze zit al zeven weken binnen.

Bakker woont sinds al jaren aan de Spaanse Costa Blanca. Een fijne plek, al is dat de laatste weken wel anders. Even een luchtje scheppen zit er niet in. Bakker is slecht ter been en kan daardoor niet alleen naar buiten. Maar samen met haar man gaan? Dat mag niet.

"Ik ben gauw klaar met vertellen wat we wél mogen", zegt ze dinsdagochtend op Radio Rijnmond. "We mogen één keer in de week boodschappen doen, maar niet samen. En mijn man mag de hond uitlaten, maar dat is voor mij lastig omdat ik moeilijk loop."

Bakker zit daardoor al zeven weken binnen. "Het is soms echt wel afzien. Maar ik mopper niet, want ik mag blij zijn dat ik nog gezond ben en de kinderen regelmatig aan de telefoon heb. Maar het wordt wel erg lastig."

Niet aanwezig bij crematie

Spanje hanteert een van de strengste lockdowns van Europa. Een vriendin van Bakker, die op een berg in een dorp in de buurt woont, moest twee weken in quarantaine, nadat haar man in het ziekenhuis overleed aan corona.

"Hij is op zondag opgenomen in het ziekenhuis en mijn vriendin mocht hem toen al niet meer zien. Hij is op woensdag in het ziekenhuis overleden. Ze mocht niet bij de crematie zijn", vertelt Bakker. "Donderdagmorgen kreeg zij zijn urn thuisgebracht met de mededeling dat ze zelf twee weken in quarantaine moest. Dan zit je daar, bovenop een berg, alleen."

Kinderen naar buiten

Toch versoepelt ook Spanje de komende periode langzaamaan de maatregelen. Kinderen tot 14 jaar mogen daar vanaf afgelopen weekend onder begeleiding van een volwassene weer een uurtje per dag naar buiten. Daarbij geldt wel dat dit alleen tussen 09:00 uur en 21:00 uur mag én dat ze niet verder dan één kilometer van hun huis af mogen zijn.

Bakker hoopt dat bij een volgende persconferentie bekend wordt gemaakt dat ook volwassenen overdag even naar buiten mogen. Nu al die regel overtreden, kan haar duur komen te staan. "Je wordt aangehouden door de politie als ze je tegenkomen op straat. Als dat een tweede keer gebeurt, moet je 600 euro betalen."

Lees meer