Enorme drukte bij heropende Ikea, sterke daling pompprijzen; volg alle updates van dinsdag 28 april

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus van dinsdag 28 april.

Klik hier voor alle updates van maandag 27 april.



• Er zijn inmiddels 4518 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus , het aantal personen dat in het ziekenhuis is opgenomen (geweest) stond maandag op 10.521.

• De GGD'en van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid tonen een totaal van zeker 431 sterfgevallen in de regio. Er zijn 1007 regiogenoten in het ziekenhuis opgenomen (geweest), het aantal besmettingen staat op 4557. Bekijk hier de cijfers van jouw gemeente .

• De prijzen voor benzine, diesel en LPG zijn in maart gemiddeld met 6 procent gedaald vergeleken met de maand daarvoor.