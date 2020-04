Geen woningen op plek van historisch pand aan Kralingse Plas

Het protest tegen de verkoop van de voormalig jeugdgevangenis in Rotterdam-Kralingen, is succesvol gebleken. De verkoop gaat niet door, zo heeft de gemeente Rotterdam laten weten.

Het historische gebouw is in de jaren dertig aan de gemeente geschonken door Meneer Burger, een Rotterdamse weldoener. Het deed jaren dienst als jeugdgevangenis en was een opvanghuis voor vrouwen, maar stond nu al langere tijd leeg. De Rijksoverheid besloot daarop het pand onlangs in de verkoop te doen.

"In een brief die naar het Rijksvastgoedbedrijf is gegaan vanuit de gemeente, stond dat zij toestemming verleende aan een bestemmingswijziging van maatschappelijk naar wonen", zegt bewoner Dick Sikkelerus. Daardoor bestond de kans dat er woningen zouden komen op de plek van het historische pand. "Dat is bij de bewoners in de buurt ingeslagen als een bom."

Maar zo'n bestemmingswijziging kan in dit geval niet zomaar, weet Sikkelerus. "Meneer Burger was niet gek. Die heeft bij de notaris erfdienstbaarheid vast laten leggen, dat de grond alleen gebruikt mag worden voor jeugdwelzijnszorg."



Sikkelerus en andere omwonenden kwamen vervolgens in verzet tegen de beslissing van de gemeente. Na contact met het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente werd hem duidelijk dat deze laatste niet op de hoogte was van deze erfdienstbaarheid. "De gemeente heeft toen ingezien dat dat juridisch bindend is en dat een gang naar de rechter zinloos is."

Rotterdam kampt net als veel andere grote steden met woningnood. "De gemeente is hard bezig om daarop in te spelen, maar - weliswaar een andere afdeling - heeft ook te zorgen voor jeugdwelzijn en zorg. Sinds dat die zorg is overgedragen van het Rijk naar de gemeente, valt daar nog een grote slag te maken. Ik ben blij om te horen dat dat voor hen een van de doorslaggevende punten was om ervan af te zien."