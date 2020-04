VIDEO: Lange rijen bij Ikea Barendrecht op eerste openingsdag sinds zes weken

Na zes weken is de Ikea in Barendrecht dinsdagochtend weer open gegaan voor winkelend publiek. En dat is te merken: voor openingstijd stonden al honderden mensen voor de winkel te wachten en stroomde het parkeerdek vol.

Ikea sloot op 17 maart alle winkels in Nederland vanwege het coronavirus. Ook kinderspeelparadijs Smäland en het restaurant gingen dicht. Die laatste twee zijn ook nu nog gesloten.

Tekst gaat verder onder de video



"De enige reden dat ik nu naar de winkel ga, is omdat ik niet alles online kon bestellen", zegt een vrouw. "Mijn dochter ligt al een paar dagen op alleen een matras te slapen, dus er moet echt een nieuw bed komen. Als het niet nodig was geweest, was ik niet gekomen."

Een andere klant wil iets kopen tegen de vliegenoverlast. "We moeten toch iets hebben om die beesten buiten te houden met het mooie weer. Bij de Gamma en Karwei hadden ze niets, dus daarom gaan we hier kijken."

Ook grijpen veel bezoekers dit moment aan om spullen te kopen voor hun nieuwe huis. "Ik heb heel veel kasten nodig", zegt een man. Een ander komt voor servies, tapijt en bestek. "Kleine dingetjes. Ik denk dat ik wel slaag vandaag."



De drukte valt de klanten tegen. "Dit had ik niet verwacht. Maar blijkbaar is de behoefte aan Ikea groot."

De winkel heeft extra hygiënemaatregelen genomen. Zo is er plexiglas geplaatst bij de kassa's en staat er ontsmettingsmiddel klaar voor klanten en medewerkers. Winkelen is toegestaan met maximaal twee personen en per filiaal wordt maar een maximum aantal bezoekers tegelijkertijd toegelaten.



