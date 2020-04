'Gevoelstemperatuur midden- en kleinbedrijf nu min 20 graden'

Pieter van Klaveren van MKB Rotterdam Rijnmond behartigt de belangen van vijftienduizend bedrijven in onze regio. "Bij heel veel mensen gaat het heel slecht, de vooruitzichten zijn ook niet echt goed. Het is aan de ene kant heel uitdagend, aan de andere kant zeer onzeker", vertelt Van Klaveren.

Hij vindt de boodschap richting winkeliers en klanten verwarrend. "Als je tegen non-foodbedrijven zegt: je mag open, maar tegen klanten: je moet thuis blijven, dan kun je de winkels net zo goed sluiten."

Naast winkeliers lijden ook toeleveranciers van evenementen onder de crisis. Alle geplande evenementen zijn tot 1 september afgelast, maar er zijn kleine mkb'ers afhankelijk van dat soort evenementen.

Tijdelijke regelingen

Om de loonkosten van ondernemers te kunnen dekken, is er de tijdelijke now-regeling. De overheid betaalt maximaal 90 procent van de personeelskosten in maart, april en mei, als een ondernemer in die maanden meer dan 20 procent van de omzet verliest. Voorwaarde is dat het personeel niet wordt ontslagen.

"Het is een fantastische regeling, laten we dat vooropstellen. Maar je hebt niet alleen loonkosten. Ook gas, water, licht, huur en allerlei andere vaste kosten die gewoon doorgaan. Het is niet een makkelijke rekensom dat als je 100 procent omzetverlies hebt, je 90 procent terugkrijgt."

Voor kosten als huur en andere vaste lasten is wel een andere regeling: een eenmalige bijdrage van vierduizend euro.

"Dan is er ook nog het MKB-krediet, met garantie van de overheid", gaat Van Klaveren verder. "Daarvoor moet je 2 procent afsluitprovisie betalen en 8 procent rente. Dus als je voor een jaar een krediet aangaat voor twee ton om door deze ellende te komen, dan ben je tien procent van twee ton - twintigduizend euro - kwijt voordat je een stap gezet hebt."

"Deze garantstelling zou zijn om een lagere rente aan te bieden. Maar als je nu als bank tegen 0 procent kan lenen bij de Nederlandsche Bank, maar je rekent wel 8 procent bij die mkb'er, dan moeten we nog eens een keer met die banken om de tafel."

Anderhalvemetereconomie

Los van de huidige regelingen, kijkt MKB Rotterdam-Rijnmond verder. Hoe moet het na de crisis? "We gaan in die anderhalvemetereconomie komen. Dan komt er niet direct 100 procent omzet binnen, maar heb je wel 100 procent kosten. Er moet een compensatie komen."

Toch blijft de MKB-voorman positief. "Ik hoor fantastische verhalen. Ik bel dagelijks met onze leden, ik hoor superinitiatieven en veel creativiteit. We moeten elkaar handel gunnen en we gaan er samen uitkomen."