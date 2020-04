Ondanks lange rijen buiten 'een oase van rust binnen Ikea'

De beelden van een geopende Ikea in Barendrecht na zes weken sluiting, maakten dinsdagmorgen veel reacties los. Honderden klanten vormden lange rijen op het parkeerdek en buiten de winkel. Toch was het eenmaal binnen bijzonder rustig, zag onze verslaggever Maurice Laparlière, die op zijn vrije dag aansloot in de rij.