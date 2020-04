Dieven snijden meters kunstgras weg bij voetbalclub Charlois

Het was een vervelende verrassing voor de mensen van de Rotterdamse voetbalclub sv Charlois. Op het derde veld, net voorbij de achterlijn, is een stuk kunstgras uitgesneden van meer dan vijf meter lang. "En het was niet eens voor het eerst", zegt clubman Raymon Schimmel. "Want twee jaar geleden gebeurde het ook al een keer."

Wanneer de dieven precies hebben toegeslagen is niet duidelijk. "Maar we hebben het vanmorgen ontdekt", gaat Schimmel verder.

Volgens Schimmel is het 'geen makkelijke klus', om een stuk kunstgras mee te nemen. "Je hebt er zeker vier man voor nodig", vertelt hij. "Het stuk weegt zeker driehonderd kilo."

In welke voor- of achtertuin het kunstgras nu ligt is onduidelijk, maar Schimmel sluit uit dat er sprake is van een kwajongensstreek. "Het is veel te netjes eruit gesneden. Dit is puur om het gras gedaan."

Tweede keer

Het 'derde veld' van de vereniging was een paar jaar geleden bij de aanleg ook al een keer het doelwit van dieven. Schimmel: "Toen ging het ook al om een stuk van vijf bij vijf meter."

Inmiddels is het grasveld gerepareerd. Hoeveel dat kost, kan de club niet zeggen, want de rekening gaat naar de gemeente Rotterdam.

Toch neemt de club extra maatregelen. Bij de andere twee kunstgrasvelden van de club hangen camera's. "En we zijn nu in overleg over de plaatsing van camera's bij dit veld."