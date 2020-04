Erehaag bij afscheid van geliefde Theo Barendrecht uit Spijkenisse

Tientallen mensen hebben dinsdagmiddag in Spijkenisse een laatste groet gebracht aan 'megavrijwilliger' Theo Barendrecht. Hij bezweek vorige week op 65-jarige leeftijd aan het coronavirus. Barendrecht was geliefd bij velen, als mens en als vrijwilliger.

Omdat maar een beperkt aantal mensen de uitvaart mocht bijwonen, besloten vrienden en kennissen Theo Barendrecht te begeleiden tijdens zijn laatste tocht naar de begraafplaats. Ze vormden een erehaag op de Markenburgweg, vlak voor de afslag naar begraafplaats De Ommering.

Frank Akkermans van het motorbegeleidingsteam Zoetermeer kreeg er kippenvel van. Barendrecht was voor veel mensen een bijzondere man, vertelt hij: "Het was altijd een verschijning. Hij maakte altijd grapjes, het was altijd gezellig als hij er was. Een warm mens."

Regen

De deelnemers waren gekleed in vrijwilligerstenue en de meesten stonden naast hun scooter of motor. In de regen. Daar hield Barendrecht absoluut niet van volgens Akkermans. "Ik denk dat hij van boven dacht, kom we maken er écht een leuke rit van vandaag."

Spijkenissers kennen Barendrecht vanwege zijn inzet bij evenementen, voor de wijk en zijn gemeente. Zo was hij vrijwilliger bij kookclub 'Het Theelepeltje' van de wijkgroep Waterland. Elke woensdagmiddag kokkerelde hij met de kinderen uit de wijk, op donderdag met de kookclub voor 55-plussers. Daarnaast was Barendrecht geregeld motorbegeleider bij evenementen.

Laatste reis

Voor de familie was het eerbetoon belangrijk, denkt Akkermans. Maar ook voor de mensen die de erehaag vormden. "Dat wij hem als zijn motorvrienden zijn laatste reis kunnen geven, is echt top."

Theo Barendrecht overleed in het Erasmus MC in Rotterdam. Hij was al enkele weken ziek en in afwachting van een operatie aan zijn galblaas, vertelde hij eind maart op Facebook. Zijn dochter schreef over zijn overlijden: "De hemel is een mooie ster rijker, de wereld en Spijkenisse een prachtige vrijwilliger armer."

Lees meer