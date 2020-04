Speciale opvang voor coronapatiënten met verstandelijke beperking

Zorgorganisatie Middin, met woonvormen voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, heeft een verouderde en leegstaande vestiging in Rotterdam-Zuid opnieuw ingericht, speciaal voor de opvang van coronapatiënten.

Het pand aan de Bierens de Haanweg zou ingrijpend gerenoveerd worden, maar biedt eerst nog tijdelijk plek aan maximaal 22 bewoners die besmet zijn met het coronavirus.

Gewoon rondlopen

Het gaat om patiënten die niet zó ziek zijn dat ze naar het ziekenhuis moeten, maar voor wie het ondoenlijk is om in isolatie in hun eigen kamer of appartement te blijven.

"We hebben te maken met een kwetsbare doelgroep," zegt zorgmanager Marita van den Bulk. "Hier bieden we gelegenheid aan positief-geteste cliënten om vrij rond te lopen."

Ikeaplantjes

Het gebouw mag dan verouderd zijn - er zit bijvoorbeeld enkel glas in de ramen - er is alles aan gedaan om een huiselijke sfeer te scheppen. Meubilair is uit andere vestigingen of uit de opslag gehaald en woonwarenhuis Ikea heeft rijkelijk planten en serviesgoed gedoneerd.

Toch moet het gezien worden als een noodoplossing, zegt Marita van den Bulk. "Iemand wordt uit zijn vertrouwde omgeving gehaald, komt op een onbekende locatie, kent de begeleiders niet en weet niet voor hoelang."

Lolbroek

Medewerker Katinka Vrooman heeft zin om aan de slag te gaan. "Ik ben een lolbroek, dus ik vind het leuk om de mensen te vermaken hier." Hoe precies, dat weet ze nog niet. "We gaan ze gewoon een beetje activiteiten laten doen, misschien zullen ze veel rusten. Ik heb geen idee hoe dat er precies uit zal zien."

Ze is niet bang voor het virus: "Ik denk dat ik wel genoeg beschermd ben, dus daar maak ik me niet druk over."

Mondkapjes

Juist die bescherming is, naast de bewegingsvrijheid voor cliënten, ook een belangrijke reden voor het inrichten van deze speciale corona-opvang.

"Dat is ook een reden om het hier centraal te organiseren, zodat we met de schaarste die er nog steeds is zorgvuldig om kunnen gaan", zegt de zorgmanager.

Niet nodig

In eerste instantie zijn er kamers voor elf coronapatiënten geschikt gemaakt. Op de tweede verdieping kan nog eens zo'n aantal ingericht worden.

"Maar laten we hopen dat we het niet nodig hebben," verzucht zorgmanager Van den Bulk.