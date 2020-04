Laptopman Richard komt weer beschikbaar: 'Einde nog lang niet in zicht'

"Het loopt nog steeds", antwoordt Richard lachend. Een maand geleden riep hij mensen op om hun oude laptops te doneren, zodat de ICT-er ze klaar kon maken voor armere gezinnen met kinderen. Nooit had hij kunnen vermoeden dat het zo'n groot succes zou worden. Ongeveer 180 laptops heeft hij gerepareerd. En het einde is nog lang niet in zicht. Nog altijd weten wijkteams en budgetcoaches hem te vinden. "De aanvragen moesten we al snel stopzetten", spreekt Richard. "Mijn vriendin had één mail beantwoord en in de tussentijd waren er al weer tien verzoeken binnen gekomen. Al snel konden we het met z'n tweeën niet meer aan."

Wat begon in een kattenkamer ergens in Gorinchem, is uitgegroeid tot een landelijk initiatief. Richard werd een bekende Nederlander en verscheen in vrijwel alle media. Via Rijnmond verscheen hij bij RTL, SBS en meerdere dagbladen. "Binnenkort komt er nog een artikel in LINDA. Dan heb ik de media wel uitgespeeld, haha."

Team Richard

Richard heeft inmiddels een heel team om zich heen geformeerd. Iemand rijdt door Zeeland om laptops op te pikken, een ander door Utrecht en ook in Limburg en in het noorden worden laptops ingezameld. De meeste computers worden uitgedeeld in Rotterdam en Amsterdam. Daar is de vraag het grootst. Richard kreeg onlangs veertig 'superlaptops' uit België en kan voorlopig wel vooruit. "Een laptop heeft vier uur nodig om gebruiksklaar te maken en dan doe ik er meestal drie of vier tegelijk. Mijn vriendin bepaalt welke laptop naar welk gezin gaat. Studerende jongeren krijgen een snellere laptop en bij families met meerdere kinderen proberen we een juiste verdeling te maken. Zo blijven we lekker bezig. Een nogal uit de hand gelopen hobby is het geworden."

Hartverwarmende reacties

Omdat Richard vermoedelijk ook nog eens 250 extra laptops krijgt van een ander bedrijf en weer een andere ondernemer heeft aangeboden om zijn personeel aan te bieden, overweegt de 'laptopman' om binnenkort weer aanvragen te accepteren. "We hebben nu meer vrijwilligers om ons heen", zegt Richard. Hij doelt bijvoorbeeld op Wilma die eenmaal per week vrijblijvend soms wel 650 kilometer door het hele land rijdt. "We krijgen zulke hartverwarmende reacties. Tekeningen, lieve mailtjes van moeders en vlaaien als we weer eens naar Limburg zijn geweest. Soms breng ik de laptops ook zelf langs. Dan leer je de mensen ook echt wat beter kennen. Ja, het einde is nog niet in zicht..."